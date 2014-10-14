Права щодо проведення держзакупівель ліків можуть передати МВС або Мінобороні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в понеділок повідомив заступник міністра охорони здоров'я Євген Мороз.

«Розглядаємо питання... звернення до одного з органів виконавчої влади, який має право закуповувати за іншою процедурою, не за такою, як ми», - повідомив Мороз.

Читайте такожФармкомпанії продовжують перешкоджати держзакупівлям - МОЗ

Він уточнив, що згідно з чинним законодавством МОЗ може передати право провести держзакупівлі Держслужбі з надзвичайних ситуацій, яка входить в МВС, і Міністерству оборони.

«Відповідно до законодавства, такі процедури можуть проводити силові структури - служба з надзвичайних ситуацій, яка зараз у складі Міністерства внутрішніх справ, і у зв'язку з нашою ситуацією - Міністерство оборони», - зазначив заступник міністра.

За його словами, якщо держзакупівлі здійснюватимуть силові структури, вони будуть проведені за іншими умовами, але в коротші терміни. При цьому Мороз не зміг відповісти на запитання журналістів, чому МОЗ уже зараз не передасть право проводити тендери МВС та Міноборони.

Присутній на прес-конференції голова благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей зазначив, що передача прав на проведення тендерів із закупівель ліків Міністерству внутрішніх справ та Міноборони - це єдиний вихід в ситуації, що склалася.

«На жаль, Міністерство охорони здоров'я перебуває в патовій ситуації. Їм доведеться розповідати, що фармкомпанії такі-сякі, приносять скарги до Антимонопольного комітету. Я вам скажу прямо, вони (фармкомпанії, які подають скарги в АМКУ і блокують процедуру закупівлі ліків - УНІАН) мені в очі говорять, що завалять торги через Антимонопольний комітет. ...Ми підтримуємо рішення Міністерства охорони здоров'я обнулити всі торги і передати все в МНС (Держслужбу з надзвичайних ситуацій - УНІАН). Інакше 18 державних програм ляже», - заявив Шерембей.

У свою чергу, голова Антимонопольного комітету Микола Бараш повідомив, що відомство в оперативному режимі розглядає всі скарги, що стосуються держзакупівель ліків та конкретно дій МОЗ. Разом з тим, Бараш порекомендував МОЗ у майбутньому прописувати умови для участі в тендерах таким чином, щоб у них могла взяти участь більша кількість представників фармринку.

Також, за даними Антимонопольного комітету, станом на 10 жовтня у відомство надійшло 700 скарг на дії замовників при проведенні держзакупівель, з яких 130 - скарги на держзакупівлі ліків. При цьому на дії МОЗ надійшло 36 скарг, з яких розглянуто 27.

Як повідомляв УНІАН, скандал навколо держзакупівель ліків розгорівся на початку вересня, коли громадські організації заявили про гальмування проведення тендерів. Зокрема, громадські працівники вважають, що основна причина гальмування тендерів - це корупція в МОЗ.

При цьому в МОЗ повідомили, що тендери на закупівлю ліків за бюджетні кошти затримуються через низьку якість тендерної документації та скарги учасників торгів до Антимонопольного комітету. Також у міністерстві зазначили, що фармкомпанії не виявили великої зацікавленості в участі в торгах.

Сьогодні, 13 жовтня, Міністерство охорони здоров'я повідомило про продовження блокування закупівель ліків за бюджетні кошти через масову подачу скарг до Антимонопольного комітету.

1 жовтня уряд прийняв рішення відсторонити міністра охорони здоров'я Олега Мусія від виконання обов'язків у зв'язку з незадовільним станом виконання програми закупівлі ліків. Обов'язки міністра уряд поклав на керівника апарату міністерства Василя Лазоришинця.