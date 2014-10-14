Сьогодні МОЗ планує почати масове розкриття пропозицій із держзакупівлі ліків
Міністерство охорони здоров'я України планує з 14 жовтня почати масове розкриття пропозицій із закупівлі ліків за державні кошти, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Євген Мороз на прес-конференції в Антимонопольному комітеті
Заступник міністра повідомив, що МОЗ сплатило держзакупівлі на суму 104 млн грн, підписало договори на 500 млн грн, а тендерні процедури проводяться на суму 879 млн грн. При цьому, за його словами, всього необхідно провести держзакупівлі на суму 2,16 млрд грн.
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Як повідомляв УНІАН, скандал навколо держзакупівель ліків розгорівся на початку вересня, коли громадські організації заявили про затримку проведення тендерів. Громадські діячі вважають, що основна причина – це корупція в МОЗ.
При цьому в МОЗ повідомили, що тендери на закупівлю ліків за бюджетні кошти затримуються через низьку якість тендерної документації й скарги учасників торгів до Антимонопольного комітету. Також у міністерстві зазначили, що фармкомпанії не виявили великої зацікавленості в участі в торгах.
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13 жовтня МОЗ повідомило про продовження блокування закупівель ліків за бюджетні кошти через масову подачу скарг до Антимонопольного комітету.