Як подолати осінню депресію

Похмура осіння погода часто стає причиною сезонної депресії. В організмі циклічно відбувається зміна сну і неспання. Коли світить сонце, людина активна і повна сил. Коли настає ніч, починає вироблятися гормон сну -мелатонін. Тому при зменшенні світлового дня люди часто відчувають сонливість і депресію.

В цей час організм можна обдурити: носити одяг світлих тонів, включати яскраве світло в квартирі. Але й занадто подовжувати період неспання не варто. Здоровий сон не менше 8 годин необхідний для вироблення достатньої кількості гормону радості - серотоніну. Найактивніше він виробляється з 23.00 до 1.00, тому лягати спати потрібно не пізніше 22.00.

Також для підвищення рівня серотоніну організму потрібна глюкоза. Краще всього протягом дня їсти овочі та фрукти, багаті на грубі волокна, а також вироби з борошна грубого помелу. Тоді рівень глюкози буде підніматися поступово і так само повільно знижуватися - і настрій буде рівним. Ефект від солодощів занадто швидкоплинний і різкий.

Потрібно намагатися правильно організувати час, щоб робота залишалася на роботі, а відпочинок був повноцінним. Свою позитивну роль зіграють прогулянки на свіжому повітрі, фізичні навантаження і правильне харчування.

БЕЛТА