Три найкращі замінники крему для обличчя

Сучасні красуні, перепробувавши кілограми дорогих і не дуже кремів, стали все частіше згадувати про старовинні косметичні хитрощі. А згадати є що. Стародавні римлянки вміло позбувалися від зморшок спеціальними рослинними сумішами, шкіру вибілювали кислим молоком, а захищали оліями і тваринними жирами, пише foka.com.ua. Жінки Древньої Русі про шкіру обличчя піклувалися не менше, ніж їх сучасниці в інших частинах світу. У хід йшли звичні продукти харчування:

всі молокопродукти;

мед;

жир тварин;

яйця (головним чином жовтки);

овочі (морква, капуста, буряк, огірки).

Від веснянок позбувалися відваром петрушки і огірковим соком, пористу і жирну шкіру приводили в порядок настоєм волошки.

Звичайно, у порівнянні з сучасним, арсенал краси був досить скромним, але зате складався виключно з натуральних і досить ефективних засобів. Отже, якими з них сьогодні можна замінити крем для обличчя.

Молоко

Високодисперсний молочний жир містить лецитин, ненасичені жирні кислоти, багатий набір вітамінів, ферментів, мінеральних речовин, цукрів. Завдяки великій роздробленості і надзвичайно малому розміру частинок (це і є висока дисперсія), молочний жир добре поглинається шкірою, а значить, всі ці корисні речовини безперешкодно виконують свою цілющу функцію.

Регулярне вмивання молоком буквально на очах освітлює шкіру, відновлює її пружність і свіжість, розгладжує зморшки.

Важливо:

Свіже молоко підсушує через великий вмісту лугів.

Молочнокислі продукти діють м’якше: живлять і добре очищають, одночасно відбілюючи.

Вмиватися молочнокислими продуктами можна постійно, і чим жирніша шкіра, тим кисліші вони повинні бути.

Кокосова олія

Це справжня панацея для проблемної і чутливої ​​шкіри. Володіючи збалансованим хімічним складом з комплексом вітамінів В (тіамін, пантотенова і фолієва кислоти, піридоксин), аскорбіновою кислотою, ніацином (РР), кокосова олія активно і одночасно делікатно бореться з неглибокими зморшками, допомагає позбутися вугрів, загоює ранки.

Як і всі олії, кокосова використовується не в чистому вигляді, а в складі масок.

Чого не можна робити:

Замість крему для контурів очей наносити на повіки касторову, або мигдальну олію – будуть набряки.

Бджолиний віск

Ідеально очищає і зволожує шкіру, надаючи вираженого ліфтинг-ефекту. Його можна використовувати не тільки як інгредієнт маски, але і як основу для зволожуючого крему домашнього виготовлення. На відміну від решти домашньої косметики на основі молочних продуктів, яєць або трав’яних відварів, його можна довго зберігати.

Особливо неоціненний бджолиний віск взимку, коли шкіру треба захищати від зневоднення.

Аптечні вазелін і гліцерин взагалі не повинні бути присутніми в кремі, тим більше домашньому. Вазелін створює на шкірі повітронепроникну плівку, а гліцерин при нестачі вологи в повітрі починає вбирати воду, що міститься в шкірі.

Ніякі креми – ні дорогі фірмові, ні приготовані вдома – не зроблять шкіру красивою, якщо є проблеми з внутрішніми органами. Тому найкраща заміна крему для обличчя – це турбота про своє здоров’я і гарний настрій.