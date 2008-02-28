Кабмін встановив квоти на випуск трамадолу

Кабінет міністрів України встановив квоти на виробництво трамадолу, незалежно від його назви, на 2008 рік у розмірі 6 млн. 500 тис. ампул та 19 млн. 500 тис. капсул/пігулок.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 89 від 22 лютого, розміщеному на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Кабмін ухвалив рішення скоротити обсяги виробництва трамадолу в Україні у 2008 році в 10 разів.