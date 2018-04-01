Як пережити весняний авітаміноз?

На початку весни багато хто з нас відчуває зниження працездатності, переживає напади втоми і фізичної, і розумової. Це він, сезонний авітаміноз... Недавно авторитетний медичний журнал «Ланцет» опублікував дослідження європейських учених про те, які речовини реально допомагають «зібрати мізки в купу». Отже, починаємо мозковий штурм холодильника. З авітамінозом потрібно боротися Весняний авітаміноз – явище широковідоме, але, проте, мало хто з ним бореться. Якось звикли ми терпіти такі дрібниці, як нежить і втому, все ж таки не зубний біль. Час зрозуміти, що перші симптоми весняного авітамінозу сигнал до дій. Найперші симптоми з`являються в січні, коли всі починають опам`ятовуватися після бурхливих свят. Саме тоді бажано почати пити вітамінні комплекси. Можна звичайно збільшити кількість фруктів і овочів в щоденному раціоні, але у тій синтетиці без смаку і запаху, що продається у нас повсюдно під виглядом фруктів і овочів вітамінів не особливо багато. Краще всього пити так звані «натуральні вітаміни», але вони значно дорожчі за свої штучно синтезовані аналоги.

Також варто збільшити час сну. Вважаєте сон марною тратою часу? А дарма, ніщо так не відновить ваші сили, як сон. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. У вихідні в парк. Час піти в солярій, адже саме тепло і сонця нам так не вистачає у цей час. Лютий і березень – час дістати з холодильника заморожені ягоди, відкоркувати банки з варивом, налягати на мед і горіхи, гриби і сухофрукти. Адже це саме те, що їли в піст після масниці наші предки Це - мудрість століть, що допомагає пережити очікування весни.

Для концентрації уваги

Нашому мозку необхідне залізо. Поповнити його запаси в організм і допоможуть: стиглий гранат, зелені яблука або пара шматочків... чорного хліба (особливо багатий залізом "Бородинський").

Підводить пам`ять? Допоможуть морква, ананас, авокадо. Перекусіть морквяним салатом, заправленим олією - краще оливковою (каротин з моркви краще засвоюється з рослинними жирами), або фруктовим салатом з консервованого ананаса, заправленого йогуртом.

Сприймати нову інформацію допомагають деякі продукти, багаті на вітаміни групи В. Перед тим як відправлятися на курси іноземного, непогано «заправитися» салатом з креветок або кальмарів, в перерві між лекціями погризти горішків (волоських або кедрових).

Перенапружуєтеся

Підгодуйте мозок глюкозою. До речі, вона - єдине джерело енергії для наших нервових клітин - нейронів. Глюкоза з рафінованих вуглеводів (тістечок, білого хліба, цукерок) швидко поступає в кров, але так само швидко концентрація цукру в крові і тане (чого не можна сказати про зайві «солодкі» калорії, що надовго осідають на талії). Отже для поповнення організму глюкозою краще надати перевагу полісахаридам з овочів і фруктів, виробам з муки грубого помелу. Один з найпростіших варіантів - сніданок з мюслі і цукатами.

Не можете зосередитися

Зібрати думки в купу допоможе холін. Це жироподібна речовина - один з компонентів лецитину, допомагає підтримувати зв`язок між різними ділянками мозку. Його природні джерела - яєчні жовтки, субпродукти (яловича і свиняча печінка, нирки). У аптеці можна купити комплекси з лецитином. А вітамін С «чистить» судини мозку. Один грейпфрут або два апельсини в день покращують кровообіг.

Хочете міркувати пошвидше? Швидкість розумової діяльності стимулюють калій і кальцій. У особливо напружену днинку з`їжте на сніданок декілька шматочків сира і помідор (у томатах багато калія), а на роботу прихопіть із собою пару сирків з курагою і чорносливом.

Мозок по вазі складає всього 2 - 3% від маси тіла, зате споживає близько 20% всієї енергії, що одержується з їжею.

10 речовин, необхідних мозку

Глюкоза Корисні вуглеводи - в зерновому і чорному хлібі, коричневому тростинному цукрі, макаронних виробах з борошна грубого помелу, шкідливі - в білому цукрі, здобі, цукерках і тістечках.

Залізо Зернові продукти, боби, яйця, сир, яловича печінка. У овочах і фруктах заліза мало, зате воно з них повністю засвоюється. Особливо з овочів і фруктів зеленого кольору, наприклад, із зелених яблук.

Вітамін С Чорна смородина, болгарський перець, обліпиха, всі цитрусові.

Вітаміни групи В (В1, В2, В12) Пивні дріжджі (продаються в аптеці), шпинат, морква, кукурудза, квасоля, броколі (В1, В2), печінка яловича, нежирна яловичина, яловиче серце, оселедець, курячі жовтки (В12).

Лецитин Яєчні жовтки, субпродукти (яловича і свиняча печінка, нирки), в аптеці можна купити вітамінні комплекси з лецитином.

Кальцій Молоко і молочні продукти, сири, яєчні жовтки.

Магній Хліб - особливо з муки грубого помелу, рис, гречка, квасоля у будь-якому вигляді.

Калій Печена картопля, курага, родзинки, свіжі червоні помідори.

Ненасичені жирні кислоти Рослинні масла - оливкове, соєве, рапсове, соняшникове, арахісове; жирні види риб - оселедець, тунець, скумбрія, риб`ячий жир в капсулах, комплекси з Омега-3 кислотами.

Цинк Морепродукти: креветки, краби, устриці; тваринні білки: яловичина, пісна свинина, баранина, а також гарбузове насіння, паростки пшениці.