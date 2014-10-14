8 тис. медичних засобів придбало МВС для Нацгвардії

Міністерство внутрішніх справ України придбало для Національної гвардії України 8 тисяч терапевтичних інструментів і приладів, протезів і ортопедичних пристосувань/натільних захисних засобів на загальну суму 40 млн. грн, а також 8 тисяч головних захисних уборів на загальну суму 18,4 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті «Державні закупівлі України».

У повідомленні сказано, що науково-виробниче підприємство «Темп-3000» поставить МВС весь товар до кінця поточного року.

Договори між МВС і підприємством "Темп-3000" укладено 9 жовтня поточного року. Джерелом фінансування є кошти державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство внутрішніх справ України вже придбало у НПП "Темп-3000" 2 732 бронежилети 4-го класу захисту на загальну суму 14,47 млн. грн.

Міноборони придбало у підприємства "Темп-3000" для української армії 36 тис. бронежилетів "Корсар М3-4" і їх еквівалентів на загальну суму 180,55 млн. грн.