Понад 600 продуктових наборів волонтери Гуманітарного штабу доставили донетчанам

Мобільні групи волонтерів Гуманітарного штабу "Допоможемо" при фонді Ріната Ахметова працюють у Донецьку з 29 вересня. За два тижні роботи волонтери доставили додому жителям міста, які не можуть самостійно прийти за продуктами, більше 600 продуктових наборів.

Адресну гуманітарну допомогу розвозять найбільш незахищеним категоріям громадян, які не можуть самостійно прийти на пункт видачі: це лежачі хворі, люди, що пересуваються на милицях, самотні люди, які не здатні до самообслуговування.

«Заявок на «гарячу лінію» 0800 50 9001 надходить дуже багато, - говорить координатор Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова Анжела Сурмава. - На сьогодні в базі знаходиться понад 1500 адрес. Абсолютно всі отримувачі дуже вдячні, люди зізнаються, що це дійсно велика для них допомога, а для деяких і єдиний засіб виживання. За спостереженнями наших волонтерів, у 40% заявників вдома немає ніякої їжі».

Географія роботи мобільних груп поширюється на всі райони Донецька, включаючи «гарячі точки», а максимальне завантаження, за умови виїзду 3-х машин - 90 наборів.

Найближчим часом Гуманітарний штаб планує почати адресно розвозити також аптечки матері і дитини та аптечки для старшої вікової групи.