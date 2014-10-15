МОЗ розробило порядок переведення учасників АТО з відомчих госпіталів до інших медзакладів

Міністерство охорони здоров’я розробило порядок переведення поранених учасників антитерористичної операції з відомчих госпіталів до медичних закладів, підпорядкованих міністерству.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, документ розроблено з метою інформування поранених учасників АТО про можливості подальшого лікування та реабілітації після інтенсивної терапії.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця, військовослужбовці, які зараз захищають державу, не повинні поневірятись між медичними закладами, а мають відразу продовжувати реабілітацію у госпіталях МОЗ.

У документі, зокрема, зазначається, що особи, які визначені пунктом 19 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», направляються відомчими закладами охорони здоров’я на лікування та реабілітацію до територіальних госпіталів ветеранів війни, до Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» та до Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни за наявності таких документів: направлення на лікування та реабілітацію в госпіталь; виписного (перевідного) епікрізу; постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) й документу, що посвідчує особу військовозобов’язаного.

Направлення на переведення військовослужбовця може надати військовий комісар, військовий заклад охорони здоров’я або командир військової частини. У свою чергу постанова військово-лікарської комісії містить: витяг з протоколу засідання ВЛК; свідоцтво про хворобу; довідку ВЛК.

Окрім військовослужбовців, реабілітацію у госпіталях, підпорядкованих МОЗ України, можуть проходити і працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в районах проведення АТО, та яким, відповідно до законодавства, надано статус учасника бойових дій. Ця категорія пацієнтів направляється до територіальних госпіталів закладами охорони здоров’я загальної мережі, а до Українського госпіталю для воїнів-інтернаціоналістів «Лісова поляна» та до Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни - лікувально-відбірковими комісіями обласних госпіталів ветеранів війни.

Відповідний нормативний документ МОЗ надіслало до Міноборони та МВС.