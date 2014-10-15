Київ передасть для мобільного госпіталю 2 автомобілі швидкої допомоги

Київ наразі готує для передачі мобільному госпіталю в зону проведення Антитерористичної операції ще два автомобілі швидкої медичної допомоги.

Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час презентації проекту «Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова» (ПДМШ ім. Пирогова), інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Радуцький повідомив, що міська влада всіляко підтримує цей проект, покликаний підсилити роботу медиків, що перебувають наразі у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни.

«Створення добровольчого мобільного шпиталю ініційоване столичною громадськістю, до нього входять добровольці, які прагнуть допомагати нашим хлопцям в АТО, рятуючи їхні життя. Це дуже важлива ініціатива, яку ми як міська влада будемо підтримувати і допомагати, у тому числі матеріально-технічними засобами. Так, Київський міський голова Віталій Кличко прийняв рішення передати мобільному шпиталю 2 автомобілі «швидкої», дооснастивши їх спільно з волонтерами необхідними медикаментами», – сказав Радуцький та нагадав, що Київ уже передав 10 автомобілів «швидкої» для військових батальйонів у зоні АТО.

Під час презентації проекту ПДМШ ім. Пирогова , що пройшла у формі показових навчань, відбулося розгортання операційного блоку, демонстрація роботи евакуаційних команд, передислокація відповідно до умовної бойової ситуації, надання невідкладної хірургічної допомоги.

Проект «ПДМШ ім. Пирогова» реалізує Всеукраїнська рада захисту прав і безпеки пацієнтів за підтримки Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики у співпраці з Міністерством оборони України, Української резервної армії та міської влади Києва. Концепція мобільного польового шпиталю є адаптацією американської системи MASH – Mobile Army Surgical Hospital – до реалій бойових дій в зоні проведення АТО на території України.

Як наголошується в повідомленні, запровадження MASH в Армії США дозволило досягти показника у 97% виживання поранених – завдяки наближенню кваліфікованої медичної допомоги якнайближче до лінії фронту.

Серед особливостей роботи мобільного польового шпиталю в зоні АТО: 10 км від місця бойових дій, поза зоною обстрілу ворожої артилерії; час розгортання – 30 хвилин; швидкість переміщення під час передислокації – 50 км/год; надання допомоги 10 пораненим щогодини; прийом поранених із 80-кілометрового сектора боїв.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня Київ передав бійцям АТО 10 автомобілів швидкої допомоги, відремонтованих київською владою та оснащених медичним обладнанням за допомогою волонтерів. На медичне обладнання цих швидких витратили півмільйона гривень.