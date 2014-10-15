«Охматдиту» передали унікальне медичне обладнання

У національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» презентували нове найсучасніше та унікальне в Україні медичне обладнання, передане лікарні Фондом Кличків.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у презентації взяв мер столиці, голова КМДА, співзасновник фонду Віталій Кличко та головний лікар «Охматдиту» Юрій Гладуш.

Як зазначалось, встановлення цього обладнання у лікарні стало можливим завдяки також грантовій програмі німецького благодійного фонду Ein Herz für Kinder («Серце дітям») за ініціативи Фонду Кличків. Медичне обладнання коштує 3 млн 139 тис. грн.

За словами Гладуша, лікарня звернулась до Фонду Кличків з проханням придбати необхідне обладнання та разом підготували запит до німецького фонду щодо отримання гранту. Вже за два місяці лікарня це обладнання отримала. Гладуш зауважив, що заклад отримав сім одиниць обладнання, дві з яких - є унікальними для України. Це пристрій для виправлення дефектів хребта дитини та ендоскопічна стійка Karl Storz, завдяки якій можна діагностувати відхилення зору на початковій стадії. Лікарі відзначили, що такого обладнання навіть у європейських клініках одиниці.

Також «Отхматдит» отримав, зокрема, хірургічний пристрій для відділення планування сім’ї, наявність якого відродила роботу відділення в цілому, комплекс обладнання для бактеріологічної лабораторії.

У свою чергу Кличко також відзначив важливість підсилення можливостей найголовнішої в Україні лікарні матері та дитини новим обладнанням. За його словами, завдяки новим можливостям у медзакладі тепер багато українських сімей зможуть не витрачати багато коштів, щоб забезпечити виїзд та лікування своїх дітей за кордоном, оскільки тепер зможуть зробити складні операції та відновити здоров’я сина чи доньки в Києві.

Мер додав, в отриманні «Охматдитом» обладнання є велика заслуга його брата Володимира, який є членом наглядової ради німецького фонду.