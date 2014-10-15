Найбільше хворих на грип та ГРВІ – у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на дані Центру грипу та ГРВІ Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України".

Згідно з даними центру, за 6 по 12 жовтня в Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах від - 2,5% у Дніпропетровській до 71,2% в Івано-Франківській областях.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 142 тис. 313 осіб, із них 69,4% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 39,1 на 10 тисяч населення, що на 11,5% більше, ніж за минулий тиждень.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в м. Києві – 62,6, найменший – у Харківській області – 14,6 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень госпіталізовано 4 тис. 272 особи, із них 76,2% становили діти до 17 років.

Летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу становить 883 особи – 1,6% від загальної кількості осіб груп ризику.

Інформацію наведено без урахування даних з АР Крим, Донецької та Луганської областей та м. Севастополя.