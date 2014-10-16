Під Києвом планують створити національний реабілітаційний центр для бійців АТО

Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони підтримують ініціативу громадського фонду “Духовне єднання України” про створенні на базі санаторію “Джерело” в Пущі-Водиці під Києвом національного реабілітаційного центру для військовослужбовців, які брали участь в АТО на сході України, і обіцяють всіляко сприяти його роботі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили директор департаменту загонів міліції особливого призначення МВС України Віктор Чалован та представник військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Володимир Рудь.

«Ми дійсно повинні допомогти в реабілітації наших військових. Треба все зробити, щоб ці люди поранені повернулися до строю. Запевняю, що відповідне реагування буде”, - сказав Чалован.

У свою чергу представник Міноборони наголосив, що відомство готове допомогти запровадити сучасні медичні технології для реабілітації. “Міністерство оборони підтримує цей проект і має досвід такої роботи. Запевняю, що Міністерство оборони України візьме активну участь у створенні і функціонуванні цього центру, бо поранених ми повинні не лише вилікувати, але і реабілітувати та повернути до нормального життя”, - сказав Рудь.

Він зауважив, що створення такого центру треба робити саме в Києві, оскільки у столичних госпіталях перебуває значна частина поранених бійців АТО.

У свою чергу глава фонду “Духовне єднання України” Олександр Золотухін, який отримав поранення в зоні АТО під час виконання бойових завдань у складі батальйону “Айдар”, зауважив, що перепоною у створенні цього центру є те, що наразі в санаторії перебувають переселенці із східних областей, які самовільно зайняли приміщення і не хочуть їх звільняти.

Продовжуючи тему, представник юридичних інтересів ТОВ “Геліос Лтд.” В'ячеслав Гомонай зазначив, що влітку цього року кілька невідомих озброєних людей захопили приміщення санаторію, розселивши в ньому біженців, і не допускають до об'єкту справжніх власників. Крім того, юрист зазначив, що люди, які самовільно увійшли на територію санаторію, підробили документи та призначили свого директора.

За словами Гомоная, власник санаторію звернувся з відповідними заявами до МВС, СБУ і прокуратури, в результаті чого відкрито кримінальне провадження за фактами підробки документів, самовільного захоплення чужої власності, викрадення двох автомобілів.

Учасники прес-конференції, враховуючи перебіг подій, висловили думку, що для вирішення конфлікту органи державної влади мають вжити відповідні дії, зокрема знайти для переселенців нове місце для проживання, а також відновити права власності власника об'єкту.

Як зазначив Гомонай, на сьогоднішній день борги за комунальні послуги та оренду землі, на якій знаходиться санаторій, сягнули понад 200 тис. грн, оскільки люди, які знаходяться в санаторії, їх не сплачують. Через що відповідні комунальні служби погрожують у найближчий час відмовити у наданні послуг.

Що стосується створення на базі санаторію центру реабілітації, то, як зазначив Гомонай, із фондом “Духовне єднання України” укладено відповідну угоду, яка передбачає надання йому права на оренду санаторію та землі на два роки з можливою подальшою пролонгацією.

“Ми зацікавлені допомогти тим бійцям, які повернулись з фронту, і реабілітувати їх”, - зазначив Гомонай.