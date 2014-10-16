Розблоковано торги із закупівлі ліків за державні кошти на суму 420 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець повідомив на брифінгу.

За його словами, майже вдвічі збільшена кількість конкурсних закупівель ліків, які перебувають у процесі завершення

Лазоришинець підкреслив, що на сьогодні уже укладено договорів на 495 млн грн - у п'ятеро разів більше, ніж станом на 1 жовтня цього року.

“Якщо на 1 жовтня було закуплено та оплачено медикаментів на 104 млн грн, то на сьогодні ця сума — 326 млн”, - сказав Лазоришинець.

Він також повідомив, що на прохання уряду відбулось спільне засідання представників МОЗ та Антимонопольного комітету України.

За словами Лазоришинця, на засіданні “були зняті скарги шкіргалантерейної та туристичної фірм, які блокували торги по життєво важливим медикаментам”.

“Всі питання знято, і на сьогодні з 500 млн грн, які були заблоковані, 420 млн грн розблоковані, однак це не означає, що недобросовісні бізнес-структури, які переслідують свої цілі і не вболівають за життя пацієнтів, не будуть у подальшому блокувати торги, але ми робимо все, щоб усі процедури відбувалися максимально прозоро, чесно і вчасно”, - наголосив Лазоришинець.

Він підкреслив, що на сьогодні розблоковано торги із закупівлі ліків для АРВ-терапії для ВІЛ-інфікованих, торги зі закупівлі ендопротезів, бланків листів непрацездатності та життєво необхідних ліків проти серцево-судинних захворювань.

“За вчора відкрито торгів на 80 млн грн,а до сьогодні вже 90 млн грн, процес іде і він контролюється”, - сказав Лазоришинець.

Разом з тим, за його словами, «на сьогодні у процедурах закупівлі медикаментів знаходиться 1 млрд 373 млн грн».

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк поставив перед новим керівництвом МОЗ завдання невідкладно вирішити проблему із закупівлею лікарських засобів за державні кошти.

На державні закупівлі ліків, вакцин та виробів медичного призначення у 2014 р. було виділено 2,1 млрд грн.