МОЗ наполягає на розблокуванні 600 тис. доз вакцини БЦЖ для дітей

Міністерство охорони здоров’я наполягає на розблокуванні питання про використання 600 тис. доз вакцини БЦЖ, у яких закінчився термін реєстрації, однак ще достатній для використання термін придатності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець на брифінгу.

За його словами, на сьогодні актуальною проблемою є постачання до медичних закладів вакцини БЦЖ.

Він висловив розчарування тим, що вчора Верховна Рада не змогла ухвалити зміни до закону про лікарські засоби, які дозволили б використовувати закуплені раніше 600 тис. доз вакцини БЦЖ для дітей.

“Незважаючи на те, що 28 серпня був зареєстрований законопроект щодо змін до закону про лікарські засоби і він був поставлений на голосування на вчорашньому засіданні Верховної Ради, його не вдалося провести. У зв'язку з подіями, які вчора відбувалися біля ВР, засідання парламенту було відмінено. Але ми будемо шукати легітимних шляхів для вирішення цього питання. На складах лежить вакцина БЦЖ - 600 тис. доз, термін придатності її до 1 вересня 2015 року, і нам її вистачить на півроку для всієї України, але ми не можемо її використати. Її нагально потребують новонароджені у пологових будинках”, - заявив Лазоришинець.

За його словами, дана вакцина є російського виробництва.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра охорони здоров'я Альона Терещенко зазначала, що МОЗ виступило з пропозицією внести зміни до закону про лікарські засоби щодо можливості використання вакцин, які пройшли держконтроль якості і застосувались у медичній практиці, з тим, щоб розблокувати використання понад 600 тис. доз вакцини БЦЖ, у якої закінчився термін реєстрації, але діє термін придатності “до вересня 2015 року”.