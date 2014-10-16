Прості вправи допоможуть зняти м'язове й емоційне напруження

Ці прості вправи за кілька хвилин можна виконувати кожен день - вдома чи на роботі.

ВПРАВА 1

ЗАНУРИТИСЯ В ТИШУ

Ми живемо в світі, переповненому різноманітними шумами і сигналами: гуркіт вагонів метро, гул автострад, гудіння комп'ютера, телефонні дзвінки... І як результат рівень нашого стресу зростає пропорційно кількості звуків, які ми поглинаємо більш або менш усвідомлено. А якщо до цього додати ще й гул наших внутрішніх діалогів з самим собою... Як в таких умовах досягти спокою і рівноваги? Треба почати з тиші - в собі і навколо себе. Хоча б протягом години, або одного ранку, або одного дня. Користуйтеся кожною нагодою, щоб організувати собі простір тиші. Як? Прослухавши новини, вимикайте радіо, відвикніть від звички працювати за комп'ютером під музику, час від часу хоча б на годину вимикайте мобільний телефон, спробуйте тиждень прожити без телевізора, а іноді вечеряйте в тиші. Це не тільки допоможе досягти більшого внутрішнього спокою і ясності розуму, але і відкриє вам новий спосіб бути присутнім у власному житті та житті ваших близьких.

ВПРАВА 2

ЗНАЙТИ РІВНОВАГУ

Поза "дерево" - одна з найпростіших у йозі, допомагає гармонізувати нашу розумову і фізичну енергію. Вправу можна виконувати вранці або увечері, по можливості - вдень на роботі.

Встаньте, випряміть спину, направте погляд перед собою.

Підніміть праву ногу, зігнувши її в коліні і відвівши убік, упріться стопою у внутрішню поверхню стегна лівої ноги.

Ліву долоню покладіть на ліве стегно.

Досягнувши рівноваги, з'єднайте долоні на рівні сонячного сплетіння.

Постарайтеся втриматися в позі 10 секунд, дихаючи м'яко і глибоко, без затримок.

Сплетіть пальці рук, розгорніть долоні догори, витягнувши руки над головою, ніби ви хочете відштовхнути від себе небо.

Повторіть те ж саме з лівої ноги.

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