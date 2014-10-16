Постраждалі в зоні АТО військовики отримають найсучасніші протези позачергово та безкоштовно

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це Денісова заявила під час відвідування Харкова, де ознайомилася з роботою Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

За її словами, на сьогодні до протезування готуються 15 військовослужбовців, постраждалих на Донбасі.

«У нас є дані госпіталів – півтори тисячі тих, хто постраждав. На сьогодні 15 осіб готуються до протезування. Повинен пройти певний процес формування культи, культиприймача, щоб лікарі дали висновок, що людина готова до протезування», - пояснила міністр.

Денісова наголосила, що протезування відбуватиметься безкоштовно, позачергово, а також проводитиметься гарантійне обслуговування протезів.

«Урядом також прийнято рішення щодо забезпечення безкоштовного протезування за кордоном. Коли особа захоче більш якісного, більш високого протезування, і в Україні його буде зробити неможливо, то ми забезпечимо безкоштовне протезування за кордоном», - підкреслила міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Денісова інформувала, що на протезування потерпілих учасників АТО уряд виділив більш як 850 млн грн.