До Харкова припинено поставки імунобіологічних препаратів для вакцинації дітей

До Харкова припинені поставки низки імунобіологічних препаратів для проведення вакцинації дітям у рамках державної програми.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

За її словами, серйозною проблемою є відсутність імунобіологічних препаратів для проведення вакцинації дітям на першому році життя проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, що пов'язано з відсутністю централізованих поставок вакцин в рамках державної програми за кошти державного бюджету.

Горбунова-Рубан підкреслила, що в дитячих поліклініках імунобіологічних препаратів для проведення вакцинації дітям старше двох років потреба задоволена на 10-12%.

Крім того, за її словами, у зв'язку з реєстрацією випадків захворювання на кір серед дітей, медичних працівників та дорослого населення у віці до 35 років, особливо ромської національності, фахівці Департаменту охорони здоров'я проводять постійний моніторинг цих категорій громадян. Станом на 1 жовтня проти кору було щеплено лише 16,3 тис. дітей, що не перевищує 30% плану.

«На жаль, продовжити проведення імунізації проти кору немає можливості через відсутність на території України з травня поточного року сертифікованої вакцини», - зазначила Горбунова-Рубан.

Вона також розказала, що в Харкові щорічно інфекційними хворобами хворіють до 50 тис. чоловік (без урахування грипу та ГРВІ). При цьому, незважаючи на зниження інтенсивного показника інфекційної захворюваності в цілому, в 2014 році в місті склалася несприятлива ситуація щодо таких інфекцій, як кір та вірусний гепатит.

Горбунова-Рубан додала, що в рамках виконання «Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року» в 2014 році був створений реєстр хворих на вірусні гепатити, 30 хворих були направлені на лікування за кошти державного бюджету, ще 10 - за рахунок бюджету міста.