Лише 60% українських батьків роблять щеплення своїм дітям - ЮНІСЕФ

Українські матері дітей до 5 років змінили своє ставлення до вакцинації на більш лояльне та позитивне, повідомили УНІАН в ЮНІСЕФ.

Для порівняння, на сьогодні 72% матерів позитивно сприймають вакцинацію, що майже у 2,5 рази перевищує показники 2008 року (28%), і лише 13% проти цього (понад 32% у 2008 році).

Рівень довіри до лікаря та медсестри щодо питань вакцинації виявився досить високим, та більшим, ніж довіра до установи, де роблять щеплення (80% до лікаря та медсестри та 74% до установи).

«Завдяки активній роз’яснювальній роботі, яку ми ведемо, протягом останніх п’яти років мами в Україні стали більше довіряти вакцинації. Проте загроза поліомієліту та інших інфекційних захворювань в Україні залишається досить високою», - зазначила Джованна Барберіс, голова ЮНІСЕФ в Україні.

Однак, лише 63% матерів роблять щеплення дітям, згідно з українським календарем, Найнижчий показник у Києві, де лише 49% матерів роблять вакцинацію дітям згідно з календарем. Щодо захисту від поліомієліту, лише 44% матерів вважають, що їх дитина повністю вакцинована від поліо.

В той же час, практика робити аналізи та обстеження спеціалістами перед вакцинацією (що не рекомендується МОЗ України та міжнародними рекомендаціями) є найбільш поширеною на Західній Україні (18%), та в Україні в цілому складає 14%.

Серед тих мам, хто робить вакцинацію дітям, більше половини - 58% - стикалися з емоційними труднощами щодо прийняття рішення про вакцинацію. Найбільше дослуховуються до лікаря педіатра 56% мам, та вважають, що зрозуміла консультація лікаря допомагає в такому випадку 78% матерів.

«У першу чергу поліомієліт загрожує країнам з великою кількістю невакцинованих дітей, як в Україні. Проте, конкретні зусилля можуть знизити ризик поліомієліту, але діяти потрібно вже зараз» - сказала Доріт Нітцан, Голова Бюро ВОOЗ в Україні.

Серед тих, хто не вакцинує своїх дітей, основними бар'єрами щодо вакцинації є базова недовіра до щеплень загалом та страх побічних реакцій. Більшість мам самостійно не шукають інформацію про вакцинацію, а покладаються на інформацію від лікаря або із ЗМІ. Кожна третя мама раніше чула агітаційні повідомлення проти вакцинації, зазначили в ЮНІСЕФ

*** Впродовж червня-липня 2014 року ЮНІСЕФ та ВООЗ провели опитування серед жінок 18-45 років, котрі мають дітей віком до 5 років включно. Опитування проводилось у громадських місцях дослідницькою компанією InMind, вибірка репрезентативна за географією, віком дітей та матерів, вся Україна, міське та сільське населення.