Близько 1,5 тис. учасників АТО потребують протезування кінцівок

Протезування кінцівок потребують близько 1,5 тис. військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"У нас є дані госпіталів - півтори тисячі тих, хто постраждав. На сьогодні 15 людей готуються до протезування. Повинен пройти певний процес формування культи, щоб лікарі дали висновок, що людина готова до протезування", - цитує прес-служба голову Мінсоцполітики Людмилу Денісову .

У міністерстві поінформували, що протезування проходить безплатно, без черги, крім того, проводиться гарантійне обслуговування протезів. Також, згідно з повідомленням, уряд забезпечує безплатне протезування за кордоном, якщо аналогічний протез відповідної якості неможливо зробити в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Мінсоцполітики повідомила, що більшість поранених учасників АТО потребують протезування кінцівок. За даними міністра, на протезування уряд спрямував понад 850 млн грн.