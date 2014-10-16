Близько 1,5 тис. учасників АТО потребують протезування кінцівок

17:04, 16 жовтня 2014
Країна
0

Протезування проходить безплатно, без черги, крім того, проводиться гарантійне обслуговування протезів

Фото: ТСН

Протезування кінцівок потребують близько 1,5 тис. військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

"У нас є дані госпіталів - півтори тисячі тих, хто постраждав. На сьогодні 15 людей готуються до протезування. Повинен пройти певний процес формування культи, щоб лікарі дали висновок, що людина готова до протезування", - цитує прес-служба голову Мінсоцполітики Людмилу Денісову .

У міністерстві поінформували, що протезування проходить безплатно, без черги, крім того, проводиться гарантійне обслуговування протезів. Також, згідно з повідомленням, уряд забезпечує безплатне протезування за кордоном, якщо аналогічний протез відповідної якості неможливо зробити в Україні.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Мінсоцполітики повідомила, що більшість поранених учасників АТО потребують протезування кінцівок. За даними міністра, на протезування уряд спрямував понад 850 млн грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter