16 жовтня відзначається Всесвітній день здорового харчування

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України, 16 жовтня у різних країнах світу проводяться заходи з метою підвищення обізнаності суспільства щодо значення та принципів здорового харчування.

Медики наголошують, що здоровий вибір продуктів та страв є запорукою значного зменшення ризику серцево-судинних захворювань, діабету та раку. Разом з відмовою від шкідливих звичок та фізичною активністю здорова дієта забезпечує максимальну тривалість активного життя сучасної людини.

Всесвітньою організацією охорони здоров’я розроблено адаптовані рекомендації з ключових складових здорової дієти, яких варто дотримуватися, аби бути здоровими.

Так, здорова дієта допомагає попередити усі форми недостатнього харчування, а також неінфекційні захворювання (НІЗ), включаючи ожиріння, діабет, кардіоваскулярні захворювання, інсульт та рак.

Навпаки, нездорова дієта разом із низькою фізичною активністю значно збільшує сумарний ризик для здоров’я людини.

Здорові харчові практики починаються з самого початку життя – виключно грудне вигодовування протягом перших шести місяців має пожиттєвий позитивний вплив на здоров’я і зменшує ризик надмірної ваги у дитинстві та у підлітковому віці.

Надходження енергії (кількість калорій) має відповідати витратам енергії. Існують наукові докази необхідності обмеження загальної долі жирів менш як 30% від загальної кількості калорій для попередження набору зайвої ваги, доцільно також переважно споживати ненасичені жири і повністю виключити споживання технологічних трансжирів.

Крім того, слід обмежити частку простих вуглеводів менше 10% від загальної калорійності раціону харчування. Подальше зменшення цієї частки до 5% та менше може принести додаткову користь для здоров’я.

Вкрай важливо обмежити споживання солі не більш як 5 г на день. Це достовірно дозволяє попередити артеріальну гіпертензію та зменшити ризик інсульту у дорослих.

Країни – члени ВООЗ узгодили зменшення на 30% споживання солі та припинення зростання поширеності діабету і ожиріння до 2025 року.

Особливості здорової дієти людини залежать від індивідуальних потреб, які зумовлені віком, статтю, способом життя, особливими фізіологічними станами, наприклад, вагітністю, рівнем фізичної активності, спадковістю та іншим.

Для дорослих щоденний раціон харчування має включати:

фрукти, овочі, бобові, горіхи та цільні злаки (тобто необроблену кукурудзу, просо, овес, пшеницю, гречку, коричневий рис);

щонайменше 400 г (або 5 порцій) фруктів та овочів. Картопля та інші коренеплоди багаті крохмалем не враховуються у рекомендовану кількість овочів та фруктів;

менше ніж 10 % від загальної калорійності за рахунок простих вуглеводів, що еквівалентно 50 г цукру (близько десяти чайних ложок). Зменшення частки «цукрової» калорійності менше 5% може принести ще більше користі для здоров’я. Прості вуглеводи переважно додаються до технологічно оброблених продуктів виробниками, споживачами до страв та напоїв, а також містяться в суттєвій кількості у натуральних продуктах: меду, фруктових соках, фруктових концентратах та сиропах;

менше ніж 30% від загальної калорійності повинно надходити за рахунок жиру. Ненасичені жири (які містяться у рибі, соняшниковій, кукурудзяній та оливковій олії, горіхах) є найбільш розумним вибором у порівнянні з насиченими жирами (наприклад, такими, які в значній кількості містяться у жирному м’ясі, вершковому маслі, пальмовій та кокосовій оліях, вершках, твердому сирі, салі). Технологічні трансжири (гідрогенізовані рослинні жири, які використовуються у виробництві кондитерських виробів, фаст-фуду, снеків, заморожених продуктів та напівфабрикатів, випічки, маргаринів та спредів, не являються частиною здорової дієти та повинні бути повністю виключені з раціону;

не більше 5 грамів солі (еквівалентно приблизно одній чайній ложці) на день та виключне споживання йодованої солі.

Здорова дієта для дітей раннього віку особливо важлива в перші два роки життя дитини для становлення її здоров’я. Оптимальне харчування у цей період значно зменшує ризик небезпечних захворювань, як інфекційних, так і неінфекційних, у майбутньому дорослому житті. Воно також зумовлює нормальний розвиток та зростання дитини.

Поради щодо здорового харчування для дітей раннього віку майже не відрізняються від аналогічних для дорослих. Але наступні акценти мають бути зроблені:

перших шість місяців життя малюки повинні знаходитись виключно на грудному вигодовуванні;

доцільно продовжувати годувати дитину груддю до двох років або навіть і після цього;

з шестимісячного віку грудне молоко повинно бути доповнене різноманітним, адекватним, безпечним прикормом з високою харчовою цінністю. Цукор та сіль не повинні додаватись до продуктів прикорму, зазначає прес-служба МОЗ України.