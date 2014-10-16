Вже проведено 500 аналізів ДНК людей, чиї рідні зникли на Донбасі

Вже проведено 500 аналізів ДНК людей, чиї рідні зникли в зоні проведення Антитерористичної операції, але цей процес затягнеться надовго, оскільки в Україні немає потужностей для швидкого проведення досліджень.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив заступник директора Національного військово-історичного музею Ярослав Тинченко.

Він розповів, що, окрім дефіциту лабораторних потужностей, є проблема відсутності приміщень для зберігання тіл. І в такій ситуації на Дніпропетровщині та в Запоріжжі вдалися до тимчасових, так званих санітарних поховань таких тіл. Після їх ідентифікації - ототожнення їх ДНК з ДНК їх родичів - тіла будуть передані для поховання.

Також Тинченко повідомив, що ідентифікація тіл загиблих за ДНК є дуже складною і недешевою: "якщо тест ДНК родичів робиться за 10 днів і коштує 1000 грн, то ДНК-тест останків бійців може коштувати до десятків тисяч доларів, залежно від стану збереженості тіла".

Окрім того, Тинченко розповів, що вже виник новий вид шахрайства, коли злочинці намагаються нажитися на родичах зниклих безвісти військових: "люди шукають своїх рідних через інтернет, розміщують оголошення. Їм телефонують злочинці і пропонують за гроші надати інформацію, або навіть привезти розшукуваного".