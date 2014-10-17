Не потрібно боятися строгих дієт і різкого схуднення

Коли потрібно скинути вагу і надовго зберегти результат, зазвичай радять повільно і поступово йти до мети. Але, згідно з новим дослідженням, швидке зниження ваги може бути ефективнішим, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Більш того, такий підхід знижує ризик повторного набору ваги. І не варто боятися, що при жорсткій дієті ви позбавляєте організм важливих речовин.

Прихильники швидкого зниження ваги провели дослідження за участю здорових людей, яким запропонували або 12-тижневий курс зниження ваги або 36-тижневе поступове схуднення. Згідно з першою схемою, люди харчувалися тільки замінниками їжі (400-800 калорій в день). А ось при поступовому схудненні потрібно зменшити калорійність раціону на 500 калорій (з 2500 до 2000 для жінок). Добровольці, які скинули понад 12,5% від ваги тіла, далі були переведені на трирічний режим харчування, покликаний підтримати вагу.

У результаті 4 з 5 чоловік, які сиділи на жорсткій дієті, змогли добитися бажаного результату. Тим же могли похвалитися лише 50% людей з другої групи. Перша група рідше потім набирала вагу, хоча в цілому обидві групи набрали приблизно 71% від скинутих кілограмів. На думку експертів, жорсткі дієти через швидке схуднення можуть підтримувати мотивацію людей, охочих отримати нормальну вагу. Щоб убезпечити себе від авітамінозу, сидячи на дієті, краще приймати Бади.