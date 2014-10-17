Які продукти особливо шкідливі для чоловіків

Як показали дослідження, не всі продукти однаково корисні і чоловікам і жінкам, а деякі здатні принести чоловікам відчутну шкоду, якщо вживати їх безконтрольно і у великих кількостях. Як не дивно, але їжа, яку ми вважаємо традиційно «чоловічою» (наприклад, свинина з картопляними чіпсами під пиво) приносить найбільшу шкоду сильній половині людства, пише foka.com.ua.

Соя

Доведено, що надмірна кількість сої в раціоні харчування (соусу, соєвого молока, тофу) зменшує рівень тестостерону в крові і знижує потенцію. Дослідження показали, що соя здатна навіть зменшувати кількість сперматозоїдів – додатковий привід відмовитися від неї, особливо, якщо чоловік планує стати батьком. Невелика кількість сої навряд чи зашкодить, якщо знати міру.

Пиво

Погані новини – улюблений напій всіх справжніх чоловіків, пиво, насправді містить фітоестрогени, речовини, склад яких нагадує жіночі статеві гормони. Саме вони є причиною розвитку класичного «пивного живота» та ожиріння за жіночим типом, а також високого рівня холестерину, порушення роботи жовчного міхура і печінки. Висновок – від пива теж слід утримуватися, принаймні, не вживати його без міри і у великих кількостях. Навіть одна пляшка пива в день – вже занадто багато.

Продукти, що містять залізо

Червоне м’ясо, яйця, інжир, гречка, волоські горіхи – всі ці продукти містять велику кількість заліза, якого чоловіки потребують набагато менше, ніж жінки. Надлишок заліза сприяє розвитку серцево-судинних захворювань у сильної половини людства. Що робити? Час від часу замінювати червоне м’ясо куркою або індичкою. Часткову альтернативу м’ясу можуть скласти і бобові: квасоля і горох.

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Картопляні чіпси

Улюблені багатьма чоловіками картопляні чіпси сприяють розвитку онкологічних захворювань. Канцерогенні властивості чіпсів з меню фаст-фуду були неодноразово доведені; американські жартівники навіть запропонували перейменувати їх в «ракові палички». Висновок – від фаст-фуду в раціоні справжнього чоловіка краще відмовитися.

Ковбаса і ковбасні вироби

Вживати перероблене м’ясо в принципі погана ідея. До того ж до складу багатьох ковбасних виробів входить зовсім не м’ясо, а соя, приправлена ​​смаковими добавками і ароматизаторами, про шкоду якої для чоловічого організму ми розповіли з самого початку.

Свинина

Чоловічому організму потрібен білок не тільки для збереження і збільшення м’язової маси, але і для вироблення гормону тестостерону. Тваринна їжа, в свою чергу, містить амінокислоти, які тіло людини не в змозі виробляти самостійно, і тому, як стверджують багато експертів, незамінна. Однак, разом зі свининою ми отримуємо і жири, які не розщеплюються організмом. Альтернатива свинині: телятина, молода яловичина. На другому місці за вмістом білка: м’ясо курки або індички.