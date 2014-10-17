Оточіть себе щасливими людьми, і будьте здорові

Оточіть себе щасливими людьми. Науково доведено, що щастя може передаватися, як інфекція. Кожен знає, яким заразливим буває сміх простодушного дорослого чи радісний сміх дитини. Якщо чийсь друг, сусід або родич переживає щасливий період, або комусь із близьких посміхнулася удача, їх позитив як флюїди поширюється на оточуючих. Навчіться сприймати цю енергію, розділяючи щастя інших людей, щиро радіючи їх перемогам, пише 7 днів.

Перестаньте погано думати про людей і навколишній світ. Підозри, обвинувачення, недовіра до близьких, колег і друзів тепер мають стати недоступними. Негативних думок взагалі не повинно бути, адже, як відомо, думка є матеріальною.

“Від душі посміятися і досхочу виспатись – ось два найкращі ліки від будь-якої недуги”, – так говорить ірландське прислів’я. Тому висипайтеся і смійтеся досхочу і ваше здоров’я обов’язково вам подякує.

Слухайте музику. Музика здатна впливати на настрій. Частіше слухайте те, що вам подобається.

Життя надто коротке, що б прокидатися вранці з жалями. Так що люби тих, хто ставиться до тебе добре, прощай тих, хто не правий, і вір, що все відбувається не випадково.