Маски з імбиру роблять волосся розкішним

Волосся індійських жінок дивно красивіе: блискуче, густе, довге. У чому секрет? Виявляється, в Індії вже протягом 2000 років використовується маска для волосся з імбиром. Вона корисна для волосся через вміст вітамінів, що входять в імбир - В2, А, В1 і С. Але не варто всі лаври віддавати вітамінам, які є в імбирі, варто відзначити, що до його складу також входять ефірні олії і їх наявність доходить до 3%.

Корисно знати! Маска для волосся з імбирем і рослинними оліями зробить ваше волосся гладким і блискучим. Крім іншого, корінь імбиру дає легкий освітлюючий ефект. Якщо використовувати маски для догляду за волоссям з додаванням імбиру постійно, то через деякий час світле волосся набуде легкого медового відтінку.

Стимулююча маска

У тому випадку, якщо стрижка виявилася невдалою і є необхідність у швидкому рості волосся, допоможе наступна імбирна маска для волосся.

Чотири столові ложки соку імбиру змішують з двома чайними ложками цієї ж, але сухої і меленої рослини. Склад наносять на волосся і втирають протягом 10 хвилин. Потім слід промити волосся теплою водою.

Індійська маска для волосся

Ця маска - це вищевказаний рецепт, різниця лише в тому, що тримати маску на волоссі в даному випадку необхідно протягом години.

Іспанський варіант імбирної маски для волосся

Інгредієнти: дві столові ложки імбирного соку, 3 перепелині яйця, 2 чайні ложечки кавової гущі, 2 столові ложки меду.

Всі компоненти перемішують і наносять масажними рухами на шкіру голови. Через годину вимити волосся як зазвичай.

Імбирна маска від лупи

Волосся миють гарячим відваром імбиру. Цей засіб не тільки успішно бореться з лупою, але і попереджає облисіння.

Маска для жирного волосся

Ті, хто страждає від такої проблеми як жирні волосся, можуть спробувати наступну маску. Для початку необхідно вичавити сік з кореня імбиру, далі його втирають в шкіру голови масажними рухами. Для більшого ефекту рекомендовано надіти поліетиленову шапочку. Необхідно протримати маску на волоссі не менше двох годин, а потім змити водою. Крім лікувального ефекту маска дає ще і чудовий запах.

Маска з імбирем і кунжутною олією

Спосіб приготування: 2 столові ложки олії, 1 столова ложка імбирного тертого кореня.

Масажними рухами втирати суміш у шкіру голови, змити через 30 хвилин.

Хотілося б ще раз відзначити, що маски для волосся з імбиром це - один із ефективних і головне перевірених роками способів, щоб зміцнити, відновити або підживити наше волосся в домашніх умовах.

Роблячи маски, масаж, ополіскування ваше волосся буде красивим і здоровим.