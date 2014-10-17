МОЗ створить робочу групу із протидії поширенню вірусу лихоманки Ебола

Міністерство охорони здоров’я ініціює створення Міжвідомчої робочої групи з контролю та протидії поширенню вірусу лихоманки Ебола.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець сьогодні на колегії МОЗ.

«Я дав доручення створити Міжвідомчу робочу групу щодо контролю та протидії вірусу лихоманки Ебола. Це має бути робоча група спільно з Академією медичних наук, з представниками прикордонної та міграційної служб, Міністерством освіти, Міністерством закордонних справ. Також необхідно запросити фахівців МОЗ, які мають необхідний досвід роботи, і розробити заходи з контролю та протидії цій глобальній катастрофі», - сказав він.

Лазоришинець підкреслив, що вірус, насамперед, уражає медичних працівників, тому необхідно передбачити закупівлю необхідного захисного одягу для медиків.

Як відомо, вірус лихоманки Ебола стрімко поширюється Західною Африкою. За останньою інформацією ВООЗ, кількість заражених становить 9814 осіб, близько 4,5 тис. осіб померли. Вірус поширився вже в нових районах Сьєрра-Леоне і Гвінеї. Ефективної вакцини проти вірусу поки що не існує.