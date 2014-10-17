До 4 листопада буде відкрито близько 50 тендерів по закупівлі ліків на суму понад 1 млрд грн

До 4 листопада відбудеться відкриття близько 50 тендерів по закупівлі ліків за державні кошти на суму понад 1 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець сьогодні на колегії МОЗ.

За його словами, на сьогодні в процесі процедури держзакупівель - 1 млрд 378 млн грн.

«Укладено договорів (станом на 15 жовтня) на суму 558 млн грн. Серед напрямків, за якими укладено договори, - доросла онкологія, дитяча гемофілія, трансплантація (ліки та вироби), ліки по репродуктивному здоров’ю, ДЦП. З них уже зареєстровані у казначействі на 1 жовтня 104,2 млн грн, за тиждень з 7 до 15 жовтня – на 326,9 млн грн. Зараз на стадії укладання договори на суму 116, 3 млн грн. В Антимонопольному комітеті на 1 жовтня було заблоковано 504 млн грн. Нам вдалося розблокувати 420 млн грн – АРВ, ендопротези, бланки лікарняних листків, серцево-судинні», - сказав Лазоришинець.

Водночас він наголосив, що залишаються заблокованими на 17 жовтня близько 84 млн грн по питаннях гепатитів.

«Сьогодні в АМКУ призначено розгляд цієї скарги по питаннях гепатитів. Вчора відбулося розкриття пропозицій учасників торгів на 81 млн грн по розсіяному склерозу та дорослій нефрології. Також на сьогодні по дитячих програмах (лікувальне харчування - муковісцидоз, дитяча онкологія) заплановано розкриття пропозицій учасників торгів на суму 165,4 млн грн», - повідомв Лазоришинець.

За його словами, МОЗ доводиться в ручному режимі перерозподіляти залишки з однієї області в іншу, де виникає кризова ситуація з ліками. Тому в.о. міністра закликав керівників облуправлінь охорони здоров’я в регіонах оперативно вирішувати питання перерозподілу ліків. «Прошу всіх керівників обласних управлінь охорони здоров’я тримати на жорсткому контролі питання залишків ліків та вакцин, щоб у критичній ситуації ми змогли допомагати один одному», - наголосив Лазоришинець.