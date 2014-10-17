Розширено перелік медичних виробів, що входять до військових аптечок

Перелік медичних виробів, що можуть входити до складу військових аптечок суттєво розширено.

Як повідомили УНІАН у Державній лікарській служби України з лікарських засобів, враховуючи високу актуальність питання забезпечення українських військовослужбовців сучасними медичними виробами, доклала всіх зусиль для того, щоб оперативно зареєструвати в Україні необхідну продукцію.

Днями Науково-експертна рада з питань державної реєстрації медичних виробів при Держлікслужбі України прийняла рішення про внесення низки медичних виробів до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення дозволених для застосування на території України.

Наказом ДержлікслужбиУкраїни від 16.10.2014 № 1287, зокрема, зареєстровані різні види бинтів, полотна, набори для зупинки кровотечі за загальною назвою «Засоби кровоспинні медичні стерильні QuikClot®» виробництва Z-Medica, LLC (USA) (свідоцтво про державну реєстрацію № 14313/2014 від 16.10.2014).

Отже, наголошують у Держлікслужбі, на сьогодні перелік медичних виробів, які можуть використовуватися при наданні медичної допомоги українськими військовими, поповнено сучасними засобами, якими користуються і військовослужбовці країн НАТО.