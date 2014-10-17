На охорону здоров’я України в 2015 році передбачається виділити 51,2 млрд грн

З урахуванням проекту нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів на 2015 рік, видатки на охорону здоров’я у зведеному бюджеті передбачені в сумі 51,2 млрд грн, що на 4,4 млрд грн, або на 8,0%, менше від планових показників поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець сьогодні на колегії МОЗ.

За його словами, проектом державного бюджету України на 2015 рік передбачається виконання плану дій з бюджетної децентралізації.

«У охороні здоров'я зазначений проект передбачає перерозподіл функцій між державним і місцевими бюджетами, у тому числі розширення видаткових повноважень місцевих органів влади в частині передачі на фінансування з місцевих бюджетів спеціальних медико-санітарних частин МОЗ України та лабораторних центрів Держсанепідслужби, а також запровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Місцевим бюджетам на функціонування закладів охорони здоров'я передбачене фінансування в обсязі 44,4 млрд грн, що лише на 2,9% більше від цьогорічних видатків та майже на 40% менше від потреби, яка на 2015 рік складає 73,7 млрд грн», - зазначив Лазоришинець.

Водночас він підкреслив, що цих коштів критично мало для галузі, яка вже багато років живе в умовах постійного недофінансування.

«Усвідомлюючи важкий стан економіки, я все ж таки на рівні керівництва держави буду домагатися збільшення фінансування на 2015 рік. Однак свої права ми можемо відкрито відстоювати у випадку, якщо зі свого боку подолаємо безвідповідальність та непрофесійність деяких управлінців в нашій галузі. Йдеться і про неякісне освоєння вже виділених коштів, і про недостатній контроль за залишками, і про неефективне використання високовартісного обладнання, яке простоює. Це вже виключно наша з вами відповідальність», - зазначив Лазоришинець.