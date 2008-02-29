Ющенко підписав закон про відпустку працівникам сімейної медицини

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про встановлення додаткової відпустки працівникам сімейної медицини.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я».

Згідно з ним, додаткову відпустку передбачається надавати завідувачам відділень сімейної медицини, виїзним бригадам, які працюють понад три роки.

Як зауважила голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА, в Україні налічується понад 9 тисяч сімейних медсестер, при цьому з них 6,5 тисяч працюють у сільській місцевості.