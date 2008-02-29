Пересадка зуба повернула ірландцю зір

Британські офтальмологи провели унікальну операцію з пересадки зуба в очну западину осліплого пацієнта й повернули йому частковий зір.

Про це пише британська газета Telegraph.

П`ятдесятисемирічний житель Ірландії Роберт Макнікол втратив зір через нещасний випадок, що стався два роки тому на сміттєпереробній станції, якою він керував.

Лікарі, до яких раніше звертався по допомогу Макнікол, визнавали свою безпорадність. Тоді за лікування ірландця взявся хірург, що спеціалізується на передових медичних технологіях.

"Для відновлення зору за унікальною методикою було необхідно встановити в очну западину пацієнта зуб, у якому можна було б закріпити спеціальну лінзу", - розповідає Telegraph.

Донором зуба для свого батька став 23-річний син Макнікола.

"Упевнений, я виглядаю, як Термінатор, - жартує Макнікол. - Мій син був шалено щасливий, що зміг допомогти. Він сказав, що я можу забрати всі його зуби, якщо завдяки цьому я зможу бачити".

Незвичайна операція, проведена в Сассекській очній клініці Брайтона, складалася з ряду етапів і тривала кілька місяців.

1plus1.ua