Інститут онкології та радіології передано до складу МОЗ

У Кабінеті міністрів України міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ та президент Академії медичних наук України Олександр ВОЗІАНОВ підписали Акт про передачу Українського науково-дослідного інституту онкології та радіології АМН України до складу МОЗ України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Підписання акту відбулося на виконання розпорядження Кабміну від 24 грудня 2007 року №1186-р "Про підвищення ефективності онкологічної допомоги".

Як зазначив В.КНЯЗЕВИЧ, позиція О.ВОЗІАНОВА свідчить не лише про його високу відповідальність як медика, але і про державницький підхід у вирішенні серйозних проблем.

У повідомленні зазначено, що функціонування Національного інституту онкології у межах МОЗ дасть можливість:

удосконалити організаційну структуру онкологічної служби на основі існуючої системи;

оптимізувати використання бюджетних коштів шляхом покращення матеріально-технічного забезпечення служби та закупівлі лікарських препаратів;

постійно удосконалювати стандарти лікування онкологічних хворих на основі доказової медицини;

докорінно змінити систему підготовки лікарів-онкологів.

забезпечити планове лікування онкохворих лише в установах з відповідним матеріально-технічним та кадровим забезпеченням;

підвищити рівень інформованості населення з питань профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень.