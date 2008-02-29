Натуральна кава захищає від цирозу печінки

Американські учені з`ясували, що кава може запобігти захворюванням печінки у людей, які вживають алкогольні напої.

Результати дослідження показали, що люди, які випивають хоча б одну чашку кави в день, знижують ризик захворювання на цироз печінки на 20%. Вживання двох-трьох чашок кави в день знижує ризик захворювання цього органу на 40%. Ті, хто випиває більше чотирьох чашок цього напою, у 80-100% випадків не хворіють на цироз.

Очевидно, кава дає організму деякі захисні властивості проти алкогольного цирозу печінки, і, чим більше кави людина вживає, тим менше вона ризикує захворіти або померти від цієї хвороби, вважають учені.

До речі, фахівці відзначають, що чай, який також містить кофеїн, не захищає від цирозу. Можливо, цю функцію виконує інший кавовий компонент, а зовсім не кофеїн.

В той же час учені застерігають: «Наше дослідження – це не рекомендація для алкоголіків пити більше кави. Існує інша велика шкода, яку заподіюють організму ті, хто зловживає алкоголем, адже страждає не лише печінка».

"24"