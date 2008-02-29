Анестезіологи заражали пацієнтів СНІДом і гепатитом
40 тисяч пацієнтів мають пройти обстеження
Близько 40 тисяч пацієнтів однієї з клінік штату Невада могли заразитися вірусами СНІДу й гепатиту С з вини анестезіологів.
У шістьох людей, прооперованих у центрі ендоскопії, виявлено вірус гепатиту С, причому п`ятьом і них операцію робили в один і той самий день у вересні 2007 року.
Як наголошується в результатах розслідування, "інфікування могло відбутися з вини анестезіологів лікарні, які допустили контакт пацієнтів з кров`ю інфікованих хворих".
Не виключено також, що інфікування могло здійснюватися впродовж кількох років, і тому 40 тисяч пацієнтів, яким з 2004 року проводилася анестезія в цій клініці, отримали листи з проханням пройти обстеження на наявність в організмі вірусів гепатиту С і СНІДу.