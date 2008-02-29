Через грип на Волині школи залишаються на карантині

На Волині 22 школи досі залишаються на карантині через епідемію грипу, у 31 навчально-виховному закладі заняття відновлені.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації та зв`язків із громадськістю Волинської обласної держадміністрації, епідемія грипу та гострих респіраторних захворювань в області поступово знижується. З 25 лютого усі школи Луцька розпочали навчальний процес. Планується, що з наступного тижня усі школи Волині запрацюють у звичайному режимі.

Як повідомлялося, у зв`язку з виникненням епідемії грипу та з метою запобігання поширенню захворювань у школах Луцька й області з 11 лютого тимчасово було припинено навчання. Частина шкіл були закриті на карантин із 19 лютого.