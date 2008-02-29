Косметика завдає шкоди жіночому організму

Жінки завжди прагнуть бути красивими. На які жертви вони тільки не йдуть заради цього. За статистикою, щорічно в жіночий організм потрапляє близько 2,5 кг косметики. Причому це накладає свій відбиток на здоров`я. До того ж креми, скраби, маски, тоніки і лосьйони щодня вбираються в шкіру, приносячи непоправної шкоди.

Багато представниць прекрасної статі, бажаючи виглядати краще, щодня використовують більше 20 косметичних засобів. При цьому велика частина з них, навіть не звертають уваги на термін придатності губної помади або туші для вій. За статистикою дев`ять з десяти жінок користуються в основному простроченою косметикою. Вони навіть не підозрюють, що вміст тюбиків і банок загрожує інфекційними захворюваннями, алергією і подразненням шкіри.

Варто відзначити, що не всі панночки знають, що термін зберігання туші для вій складає від трьох до шести місяців. Легко визначити, коли туш прийшла в непридатність. Вона береться грудочками і погано лягає на вії. У такому вигляді її не варто використовувати, краще відразу ж викинути. Термін придатності тонального крему трохи більше. Він може прослужити до одного року. Пудра, тіні для вік і компактні рум`яна можна використовувати від двох до трьох років, якщо регулярно міняти спонж і пензлик для нанесення макіяжа. Помада і рідкий блиск для губ можуть прослужити до півтора років.

Учені вважають, що деякі синтетичні складові косметики, при попаданні в організм, можуть сприяти розвитку онкологічних захворювань. Дослідники припускають, що в організмі жінки можуть відбуватися небезпечні хімічні реакції при змішуванні декількох видів косметики. Саме тому фахівці рекомендують користуватися виключно однією косметичною лінією.

До того ж, учені довели, що вбирання косметики через шкіру куди небезпечніше, ніж, наприклад, попадання її в організм через рот. Встановлено, що якщо з компонентами губної помади можуть справитися ферменти, які містяться в слині або шлунку, то складові кремів або лосьйонів проникають через шкіру прямо в кров.

Величезну шкоду завдають жінки самі собі, коли не змивають на ніч косметику. Таким чином, пори залишаються закупореними, кисень не може поступити в шкіру і вона просто не дихає. З цієї причини на ранок може з`явитися набряклість, прищі, хворий колір особи і навіть запалення. Якщо ж з вій не змити туш, то можна захворіти серйозною інфекцією, при попаданні грудочки в око.

Найбільш підступною, на думку косметологів, є натуральна косметика. Оскільки вона не містить консервантів, то швидше псується. Якщо ви помітили ознаки подразнення на своєму обличчі, то краще відмовитися від її застосування.

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