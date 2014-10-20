Сьогодні - Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози

Захворюваність на РМЗ серед жінок світу за останні 25 років зросла в 30 разів. Майже 10 років тому ця хвороба вийшла на перше місце серед всіх онкологічних «жіночих» захворювань і з тих пір утримує сумне лідерство. І щороку у 1,3 млн жінок нашої планети діагностується РМЗ. У цілому рівень захворюваності на рак молочної залози за останні два десятиліття зріс на 30%. Однак, завдяки поліпшенню діагностики і методів лікування, смертність не збільшується, оскільки на початковій стадії РМЗ виліковується майже повністю.

Захворіти раком молочної залози може будь-яка жінка. Факторами ризику є: вік старше 40 років, спадкова схильність, пізня менопауза, ранній початок місячних (до 12 років), пізні перші пологи (у віці понад 30 років) або їх відсутність, переривання вагітності, фіброзно-кістозна мастопатія, ожиріння, куріння. До цього переліку можна додати також погану екологію, гормональні порушення, неправильне харчування, алкоголізм.

РМЗ виявляють дуже часто на пізніх стадіях, коли врятувати жінку важко, а то й взагалі неможливо. Рак молочної залози діагностується в запущених стадіях у 22% хворих мешканок України.

Основними методами, які дозволяють своєчасно виявити це захворювання, є:

• регулярне самообстеження молочних залоз;

• обстеження у мамолога-онколога один раз на рік;

• УЗД молочних залоз жінкам віком до 40 років - 1 раз на 2 роки, після 50 років - щорічно.

З метою раннього діагностування РМЗ кожна жінка повинна володіти технікою самостійного обстеження молочних залоз. Огляд молочних залоз рекомендується проводити щомісяця на 8-12 день менструального циклу.

Вас повинні насторожити:

* припухлість, твердий вузол, ущільнення;

* набряк, локальне підвищення температури, почервоніння або потемніння шкіри;

* зміна розміру або форми молочних залоз;

* поглиблення або зморщування шкіри;

* свербіж, виразки або висипання на сосках;

* западання соска або іншої частини грудей;

* виділення з сосків;

* поява постійного болю в одній ділянці.

Своєчасне звернення до лікарів (ультразвукове та мамографічне обстеження молочних залоз) дозволяє виявляти новоутворення на ранніх стадіях розвитку.

Можна впевнено говорити про те, що своєчасна та рання діагностика передпухлинних та пухлинних захворювань у певній мірі гарантує успішність лікування. В першу чергу це залежить від самої жінки, від її обережності, її уваги до свого здоров'я.

Раннє виявлення раку - запорука його повного одужання. Рак молочної залози - це не вирок, це хвороба, яку лікують і перемагають!