У Львові в квартирі житлового будинку чадним газом отруїлися двоє дітей

У Львові в квартирі житлового будинку на вулиці Цегельського чадним газом отруїлися двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 19 жовтня о 20.45 до реанімаційного відділення Львівської дитячої клінічної лікарні з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізовано двох дітей (сестри віком 8-ми та 11-ти років), жителів міста Львова.

Стан потерпілих на 8.00 20 жовтня – середньої тяжкості.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири. Причини події – з’ясовуються.