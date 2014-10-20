В Україні діятиме європейська процедура реєстрації ліків

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів із 249, зареєстрованих у сесійній залі.

Раніше сьогодні депутати не підтримали цей законопроект, проте повернулися до його розгляду й ухвалили в цілому.

Законом до частини 18 статті 9 закону “Про лікарські засоби” вносяться зміни, згідно з якими після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується.

Лікарські засоби, випущені в обіг під час строку, протягом якого лікарський засіб було дозволено до застосування в Україні, можуть застосовуватись в Україні до закінчення їх терміну придатності, визначеного виробником та зазначеного на упаковці.

Також до частини другої статті 17 закону “Про лікарські засоби” внесено зміни, згідно з якими контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Усі лікарські засоби, що ввозяться на митну територію України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі) або використання у виробництві готових лікарських засобів, підлягають державному контролю якості.

Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на митну територію України, встановлюється Кабінетом міністрів України.

Як зазначив на засіданні ВР прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, закон вводить європейську процедуру реєстрації лікарських засобів.

"Ми просимо повністю зробити європейську систему і пустити європейські ліки на український ринок. Без хабарів і по дешевшій ціні", - сказав він.

Крім того, Яценюк наголосив, що закон дає можливість "вакцинувати вакциною БЦЖ проти туберкульозу 509 тисяч людей".