ВР затвердила державну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу до 2018 року

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (реєстраційний номер 4384а) проголосували 244 із 262 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

В пояснювальній записці зазначається, що метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу; надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ; послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Орієнтовний обсяг фінансування становить: усього за Програмою – 6380148,42 тис. грн, у тому числі: з державного бюджету – 4820060,21 тис. грн; з місцевих бюджетів – 331377,58 тис. грн; з коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією – 1224342,84 тис. грн; з інших джерел – 4367,79 тис. грн.

Згідно з пояснювальною запискою, виконання Програми дасть змогу: значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування; зменшити на 50% ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання меддопомоги пацієнтам; зменшити на 50% кількість нових випадків інфікування серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ; зменшити до 1% інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

Крім того, сказано, що затвердження Програми дасть можливість забезпечити доступ усіх представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах; охопити 100 відсотків учнів та студентів програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя; забезпечити усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки; забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії усіх хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують; зменшити на 50% смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз; залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації; сформувати серед населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50% рівень дискримінації таких людей.

При цьому у пояснювальній записці підкреслюється, що проблеми, пов’язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, залишаються гострими в держави. Так, від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 року у країні зареєстровано 223 530 випадків ВІЛ-інфікованих осіб (з них 36 830 дітей до 14 років), зокрема 56 382 особи із захворюванням на СНІД, у тому числі 1 224 дітей до 14 років. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції - 283,6 особи на 100 тис. населення, у більш як 24 тис. ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії - СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року по 2012 рік 28 498 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. За оціночними даними, на початку 2012 року в державі проживало 230 тис. осіб віком від 15 років і старше, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58 відсотка всього населення в зазначеній віковій категорії.