Медики на сході фальсифікують дані про поранення людей внаслідок насильницьких дій - Amnesty International

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила директор представництва Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.

Зокрема, Мазур повідомила, що роботу експертів організації часто ускладнює те, що всі сторони конфлікту мають тенденцію приховувати свої дії на сході України.

За словами Мазур, медичні працівники у Сєверодонецьку та Лисичанську Луганської області повідомляли, що через побоювання за своє життя вони не коментують докази порушень норм гуманітарного права.

“Медпрацівники зобов'язані за законом повідомляти міліцію про поранення людей, завдані внаслідок насильницьких дій. Однак, тенденція фальсифікувати інформацію про травматичні ушкодження укорінилися за останні місяці в регіоні конфлікту”, - сказала Мазур.

При цьому вона повідомила, що люди, яких били чи катували терористи, часто пояснювали, що отримали тілесні ушкодження нібито внаслідок нещасних випадків.

“Сепаратистські формування також не дозволяли працівникам Лисичанської лікарні фіксувати вогнепальні поранення їх бойовиків”, - додала Мазур.

Також вона висловила занепокоєння, що після звільнення територій від терористів тенденція фальсифікувати інформацію про поранення залишається, навіть коли звільнені міста перейшли під контроль української влади.