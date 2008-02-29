На онкологічну службу в Україні чекають реформи

28 лютого, в Міністерстві охорони здоров`я України відбулась розширена нарада з питань реформування онкологічної допомоги.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України. Участь у заході взяли міністр охорони здоров`я Василь Князевич, заступник міністра Василь Лазоришинець, головний онколог МОЗ Ігор Щепотін, головні лікарі обласних, міських онкологічних диспансерів та позаштатні спеціалісти зі спеціальності "онкологія" регіональних управлінь охорони здоров`я з усіх областей України та АР Крим.

На засіданні йшлося про підсумки в сфері охорони здоров`я щодо задоволення потреб населення у спеціалізованій онкологічній допомозі. Нагадаємо, головні акценти діяльності у цій сфері визначені у Міжгалузевій комплексній програмі "Здоров`я нації" на 2002 - 2011 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. №14), Державній програмі „Дитяча онкологія" на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.06 №983) та розпорядженні Кабінету Міністрів України від 10.07.06 № 393-р „Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року".

Слід зазначити, що за роки реалізації заходів Програми (2002 - 2006 р.р.) намітились позитивні тенденції в динаміці основних показників стану онкологічної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, що свідчить про підвищення її ефективності. Разом з тим, виступаючи перед лікарями-онкологами, міністр охорони здоров`я Василь Князевич відзначив, що упродовж останніх років злоякісні новоутворення стабільно займають одне з провідних місць у загальній захворюваності і смертності українців.

"В Україні, як і у всьому світі спостерігається стала тенденція до зростання онкологічної захворюваності серед населення. Щороку виявляється більше 150 тис. нових випадків злоякісних новоутворень, майже 90 тис. жителів України помирають від раку, при чому 35% померлих - особи працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань 33-38% хворих помирають протягом одного року після встановлення діагнозу. У розвинених країнах світу такий показник сягає 26% відсотків", - наголосив міністр.

На його думку залишається низка проблем, які могли б реально знизити показники захворюваності та смертності населення від онкологічних захворювань. Вирішення цих проблем можливе через прийняття Закону України "Про Загальнодержавну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року", реформування онкологічної служби, та функціонування Інституту раку з прямим підпорядкуванням Міністерству охорони здоров`я.

До речі, сьогодні у Кабінеті міністрів України підписано Акт про передачу Українського науково-дослідного інституту онкології та радіології АМН України до складу МОЗ України.

Ситуацію в країні щодо проблем онкології детально змалював в своїй доповіді головний онколог МОЗ України Ігор Щепотін, викликавши жваву дискусію серед колег. Лікарі-онкологи з різних куточків України відгукнулись на заклик міністра Василя Князевича створити робочу групу за результатами наради та зробити перші кроки в напрямку реформування онкологічної допомоги.

Учасники наради ухвалили рішення до 31 березня 2008 року подати до Кабінету міністрів України проект закону "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.". Також вирішено звернутись до Міністерства фінансів України з вимогою більш раціонального розподілу по регіонам коштів на придбання хіміопрепаратів та обладнання в рамках згаданої програми відповідно до кількості онкологічних хворих, а не кількості населення регіону. Крім того, на виконання програми боротьби з онкозахворюваннями, кожен регіон розробить паспорт онкологічного закладу для дообладнання всіх онкологічних закладів до середнього рівня забезпеченості по Україні.