У Києві вперше презентують гуманітарну карту Донецької та Луганської областей

Карта створена Гуманітарним штабом Ріната Ахметова і «Допоможемо ТВ» на підставі даних дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Вперше буде представлена інтерактивна карта, яка містить вичерпну систематизовану інформацію про потреби жителів міст Донбасу в продукти, медикаменти та побутових товарах. Отримані унікальні дані характеризують гуманітарну ситуацію в містах Донбасу, зокрема, доступність комунальних послуг, газу, світла, зв'язку, води, роботу лікарень, шкіл, транспорту.

У заході візьмуть участь Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Марина Миргородська, директор «Допоможемо ТВ», Ірина Геращенко, уповноважений Президента України з врегулювання конфлікту на Донбасі, Євген Катехін, заступник начальника Управління постраждалих в результаті надзвичайних ситуацій (Міністерство соціальної політики в Україні, Максим Доценко, начальник відділу гуманітарної допомоги (Міністерство Соціальної політики), Жак Барберис, заступник глави делегації Міжнародного Червоного Хреста в Україні, Анна Гулевська-Черниш, директор Українського Форуму Благодійників, представник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Також запрошені представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні, Управління ООН з координації гуманітарних питань, ПРООН в Україні.