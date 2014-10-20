МОЗ і громадські організації України підписали Меморандум щодо співпраці

Як повідомили УНІАН у МОЗ, меморандум укладено між Міністерством охорони здоров’я України в особі в.о. Міністра охорони здоров’я Василя Лазоришинця, Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація хворих на хронічний мієлолейкоз «Осанна», Міжнародним благодійним фондом «Здоров’я українського народу», громадською спілкою «Орфанні захворювання України», Всеукраїнською радою захисту прав та безпеки пацієнтів, Всеукраїнською громадською організацією «Зупинимо гепатит», Всеукраїнською асоціацією інвалідів розсіяного склерозу «ВАІРС», Всеукраїнським громадським об’єднання інвалідів «Всеукраїнське товариство гемофілії» та Міжнародною діабетичною асоціацією України.

Чиновники МОЗ та представники громадськості обговорили координацію спільних дій щодо екстреного забезпечення лікувально-профілактичних закладів лікарськими засобами та медичними виробами у відповідності до державних програм та центральних заходів, які фінансуються з державного бюджету.

МОЗ України зобов’язалось сформувати і своєчасно надати перелік лікарських засобів та медичних виробів, залишки яких є критичними, а також забезпечити прийняття, розподіл та доставку лікарських засобів та медичних виробів в якості гуманітарної допомоги до лікувально-профілактичних закладів.

Меморандум набрав чинності з моменту підписання і діятиме до 31 грудня 2014 року.