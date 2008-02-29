Акція «За покоління без туберкульозу»

Днями були підведені підсумки спільної благодійної акції Донецької обласної організації Червоного Хреста і компанії «Амстор» «За покоління без туберкульозу», яка стартувала в липні минулого року. 128 скарбничок Червоного Хреста для збору пожертвувань було встановлено на касах торгових центрів Донецьку, Маріуполі, Горловці, Макіївці, а 2 жовтня 2007 р. до акції приєдналося і Запоріжжя. За час проведення акції скарбнички наповнювалися неодноразово, а підсумкова сума склала 83 011,95 грн. в Донецькій області і 16 024 грн. в Запоріжжі.

За рішенням організаторів акції в Донецькій області на ці кошти було куплено 1640 комплектів постільної білизни, які як соціальну допомогу одержали:

- Донецька обласна клінічна протитуберкульозна лікарня;

- Донецький, Макіївський, Горлівський, Шахтарський міські тубдиспансери;

- Волновахський районний тубдиспансер;

- Донецький дитячий протитуберкульозний санаторій.

Запорізька організація Червоного Хреста має намір також купити постільну білизну для туберкульозних лікарень свого регіону. Вручити цю соціальну допомогу планується 24 березня, в Міжнародний день боротьби з туберкульозом.

Крім того, протитуберкульозні диспансери Донецька, Макіївки, Горловки і Маріуполя одержали більше 500 одиниць нового одягу для дорослих і дітей.