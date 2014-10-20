Кабмін призначив тимчасового виконувача обов'язків голови СЕС

Кабінет міністрів призначив тимчасових виконувачів обов'язків голів Державного агентства з водних ресурсах, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, а також санітарно-епідеміологічної служби.

Згідно з розпорядженням уряду, опублікованим на веб-порталі Кабміну, обов'язки голови Держагентства з водних ресурсів покладено на Олексія Чунарьова, обов'язки голови Санепідслужби покладено на Святослава Протаса, обов'язки голови Держгеослужби покладено на Людмилу Шемелинець.

Призначені чиновники виконуватимуть свої обов'язки до призначення голів зазначених відомств у встановленому законом порядку.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України в рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади ліквідував санітарно-епідеміологічну службу України і передав її функції до Державної служби з питань безпеки харчових продуктів, що створється на даний момент. Крім функцій СЕЗ нова служба виконуватиме функції Державної інспекції з захисту прав споживачів і Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, які в подальшому також будуть ліквідовані.