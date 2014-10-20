МОЗ відкрило «гарячу телефонну лінію» щодо забезпечення регіонів ліками

З метою контролю за наявністю ліків, вакцин та виробів медичного призначення в усіх регіонах України та можливості їх оперативного перерозподілу в Міністерстві охорони здоров’я України діятиме «гаряча телефонна лінія».

Як повідомили УНІАН у відомстві, всю інформацію щодо відсутності тих чи інших лікарських засобів, вакцин та виробів медичного призначення у медичних закладах України їх керівники або громадяни можуть повідомити за телефонами: 0-800-801-333, (044)-200-07-85, (044)-200-07-81.

За словами в.о. міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця, оперативний штаб та «гарячу лінію» створено для того, щоб відомство мало об’єктивну інформацію щодо наявності ліків у регіонах.

"Це дозволить повністю контролювати ситуацію в країні та в режимі реального часу робити перерозподіл ліків. Жоден хворий не має залишитися без ліків – тому ми запровадили екстрене забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та засобами медичного призначення за рахунок надлишків ліків в інших регіонах та гуманітарної допомоги», - зазначив Лазоришинець.

У МОЗ також наголосили, що «гарячі лінії» діятимуть при усіх обласних департаментах та управліннях охорони здоров’я та у Києві.