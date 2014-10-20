Верховна Рада розблокувала використання понад 500 тис. доз вакцини БЦЖ

Проголосувавши за внесення змін до проекту закону «Про лікарські засоби», Верховна Рада України дозволила використання понад 500 тис. доз вакцин БЦЖ, термін придатності яких закінчується у вересні 2015 р. Цей крок виправить критичну ситуацію із забезпеченням регіонів України цією вакциною до моменту завершення тендерних закупівель.

Про це заявив в. о. міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

Зокрема, він зазначив, що сьогодні, в процесі процедури державних закупівель знаходяться 1 млрд 521,5 млн грн. Укладено договорів на 674,4 млн грн. (для порівняння: на 15 жовтня – 495 млн грн, на 1 жовтня – 107 млн грн). Серед напрямків, за якими укладено договори за останні дні, – препарати для хворих на полісахаридоз, аутизм на суму понад 15 млн грн.

Якщо станом на 1 жовтня ц.р. в Антимонопольному комітеті було заблоковано торгів на суму 504 млн грн, то нині всі питання розблоковані.

«Протягом листопада 2014 р. відбудеться відкриття близько 50 пропозицій учасників державних закупівель за централізованими заходами та державними програмами на суму понад 1,774 млрд грн, що становить 82,13% від загальної суми, виділеної МОЗ України на державні закупівлі», - наголосив Лазоришинець.

Як зазначалося на брифінгу, станом на 20 жовтня зі складів «Укрвакцини» в регіони за бюджетними програмами поставлено лікарських засобів: медикаментів для дітей з первинним імунодефіцитом на суму близько 1 млн грн.; медикаментів для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит – на суму близько 500 тис. грн.; вакцини «Пентаксим» – на суму 121 млн грн.

За словами очільника міністерства, МОЗ вживає безпрецедентних заходів, аби виправити ситуацію до моменту завершення тендерних торгів. Зокрема, тривають переговори з Глобальним фондом, зі Світовим банком, з ВООЗ, Червоним Хрестом. Завдяки активній позиції міністерства, Україна вже отримала гуманітарну допомогу від Грузії, Словаччини, Ізраїлю, США. Найближчим часом відбудеться передача третього траншу гуманітарної допомоги від ВООЗ.

Окрім того, рішенням Колегії МОЗ України від 17 жовтня ц.р. у Міністерстві охорони здоров’я та у всіх областях створені штаби, які жорстко контролюватимуть наявність залишків ліків в регіонах та оперативно вирішуватимуть питання перерозподілу ліків та виробів медичного призначення.

Лазоришинець вкотре наголосив, що завдання по забезпеченню ліками, яке Уряд поставив перед МОЗ, зараз вирішується кількома шляхами: розблокуванням тендерних закупівель, залученням гуманітарної допомоги, залученням міжнародних грантів та допомогою пацієнтських організацій, які активно співпрацюють з Міністерством по перерозподілу ліків в різних регіонах України.