У Маріуполі мобільна жіноча консультація продовжує медичні обстеження

Сьогодні, 20 жовтня 2014 року, у Всеукраїнський день боротьби з раком грудної залози, в Маріуполі продовжили перевіряти жінок з числа переселенців на «Мобільній жіночій консультації». За даними ВООЗ, рак грудної залози на першому місці серед онкологічних захворювань у жінок. В Україні щорічно реєструється понад 16 тисяч жінок з цим типом онкопатології. Кожні півгодини одна жінка дізнається, що у неї рак грудної залози. Від цієї хвороби щорічно помирає 7,5 тисяч жінок. Окрема проблема, що дуже багато жінок звертаються до лікаря вже з запущеним захворюванням, і це зводить до мінімуму успішність лікування. Тому статистика захворюваності в Україні і в світі схожа, а от цифри смертності в Україні на порядок вище.

Акція стартувала в Маріуполі 15 жовтня в рамках діяльності Гуманітарного штабу «Допоможемо» Ріната Ахметова і Маріупольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради. За ці дні обстеження пройшли вже 100 жінок. Пересувний комплекс пробуде в місті попередньо до 15 листопада. Безкоштовну якісну і анонімну комплексну діагностику органів репродуктивної системи можуть пройти жінки з числа вимушених переселенців, а також жінки з сімей в складних життєвих обставинах. Інформацію про записи та можливості обстеження в Мобільній жіночій консультації можна отримати за телефоном гарячої лінії 0 800 50 9001 (безкоштовно з усіх телефонів), 0629 33 52 25.

«Вже сформовані списки жінок і графік огляду на найближчі 2 тижні, - розповідає Вікторія Миколаюк, керівник програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова. - Для жінок, які змушені переселитися в Маріуполь на час бойових дій, зараз це практично єдина можливість пройти діагностику безкоштовно».

Головний лікар Маріупольської онкодиспансеру Сергій Волошин: «У перші дні роботи пересувної консультації у однієї жінки вже виявили рак, ще у однієї жінки - підозра на онкологію, чекаємо додаткових результатів. Тільки рання діагностика є запорукою успішного лікування. На ранніх стадіях рак виліковується практично в 90% випадків. Тому жінкам до 40 років рекомендований щорічний огляд лікаря мамолога, гінеколога та УЗД грудної залози, а жінкам старше 40 років показана мамографія раз у два роки. Для переселенців, а також для жінок з кризових маріупольських сімей, які не можуть дозволити собі пройти комплексне обстеження, це важлива акція. Всі жінки повинні замислюватися про своє здоров'я не тільки раз у році, у цей день. Тому така акція, яку проводить Гуманітарний штаб Ріната Ахметова і Національний інститут раку вперше в Маріуполі, спрямована також на інформування та привернення уваги до проблеми».

«Мобільна жіноча консультація» - це спеціалізований 18-метровий автопоїзд, створений за європейським зразком для комплексного обстеження органів репродуктивної системи приблизно в 5000 жінок в рік. Всередині цієї клініки на колесах знаходиться два спеціалізованих кабінету - гінекологічний з апаратом УЗД, кольпоскопом, інвентарем для забору цитологічного матеріалу, і мамологічний кабінет - де жінкам роблять мамографію грудної залози.

Починаючи з 2012 року, на базі «Мобільної жіночої консультації - спільного проекту фонду Ахметова і Національного інституту раку - вже оглянуто 4 423 жінки. У десятків жінок був виявлений рак на ранніх стадіях, вони пройшли лікування і зараз здорові

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.